Ege’den “Kedice bir sevda”

Tescilli bir çapkının başına gelenler üzerinden, kadın-erkek ilişkilerini mizah ve gerçekliği harmanlayarak anlatan kitap, aslında hepimizin hayatımızda yaşadığı durumlara, konulara ve sorunlara parmak basıyor. Bu sebeple okuyan herkesin mutlaka kendinden bir parça bulacağı “Kedice Bir Sevda” , aynı zamanda ilişkilere farklı bir pencereden bakmamız gerektiğini de, vurguluyor.

Kitabıyla ilgili konuşan EGE; “Yaşadığımız pandemi süreci hepimiz için çok zorluydu. Bir anda alışık olmadığımız bir düzenin içinde bulduk kendimizi… Normalde olan konser ve iş koşuşturmasından sıyrılıp, kendimle baş başa kaldığımda, birçok şey üzerine düşünmeye fırsatım oldu… Bazen bazı şeylerin kıymetini kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Ancak her şeye rağmen sevmenin getirdiği enerjinin hayata kattığı renkler, bizi mutlu ediyor. Belki de ilişkilerde mutsuzluk yoktur da, biz yanlış yöne bakıyoruzdur… Bütün bunları anlatabileceğim en eğlenceli haliyle kaleme döktüm. Çünkü bazen bize kocaman gözüken sorunlar, bir tebessümle yok oluyor… Umuyorum ki keyifle okursunuz…” dedi.