Ekranda bilerek göğsünü açtığını söyleyen Amanda Holden'dan bornozlu paylaşım

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden bornozlu paylaşımı ile gündeme geldi.

Jüri olduğu canlı yayında kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasında sorun olmadığını itiraf etmesiyle tepki çeken Amanda Holden yine frikik vererek gündeme geldi.

Çıplaklık konusunda hiçbir zaman geri adım atmayacağını her fırsatta dile getiren Holden bornozu üstünde şampuan reklamı yaparken frikik verdi.

Önüne açan Holden'ın göğsü ortaya çıktı. Ancak ünlü isim bu durumu umursamadan paylaşımı yaptı.

Amanda Holden'a "Bir anlık göründü", "Yine frikik" yorumları geldi.