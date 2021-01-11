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  3. 11 Ocak 2021 22:19

Ekranlara dönen İbo Show'la ilgili yeni karar

9 yıl sonra ekranlara tekrar dönen ve reyting rekorları kıran İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show ile ilgili yeni bir karar verildi.

Ekranlara dönen İbo Show'la ilgili yeni karar
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Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show her Cumartesi, Star’da ekrana geliyor. Uzun süre ekrana ara veren İbrahim Tatlıses her hafta gündem oluyor.

Her bölümde ağladığı için tepki alan İbrahim Tatlıses'e yorumlar genel olarak iyiydi.

Star TV aldığı flaş bir kararla İbrahim Tatlıses ile sözleşme yeniledi.
İbo Show ikinci 13 bölüm anlaşmasını yaptı. 

Temizmagazin

ibrahim tatlıses , star tv , İbo Show
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