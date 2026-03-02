Ekranların sevilen dizisinin kamera arkası görüntüleri olay oldu

NOW ekranlarının sevilen yapımı Kıskanmak, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, set arkasındaki neşeli anlarıyla da olay oldu. Selahattin Paşalı ve Özgü Namal gibi dev isimleri buluşturan dizinin paylaşılan son kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, her Salı akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen Kıskanmak dizisi, bu kez ciddiyeti bir kenara bıraktı. Dizinin resmi hesaplarından paylaşılan kamera arkası videosu, oyuncuların arasındaki güçlü bağı ve set ortamındaki yüksek enerjiyi gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde kadroya dahil olduğu açıklanan usta oyuncu Hülya Duyar, sete hızlı bir giriş yaptı. Hikayeye dahil olan yeni karakterlerle derinleşen dizide, Duyar’ın yer aldığı bir "kız isteme" sahnesi çekilirken eğlence zirveye çıktı. Paylaşılan kesitlerde, oyuncuların ciddiyetlerini koruyamayarak kahkahalara boğulduğu ve repliklerini söylemekte zorlandığı görülüyor.

Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşuyor

Özellikle Selahattin Paşalı ve Özgü Namal’ın sahneler arasındaki samimi şakalaşmaları, dizinin takipçileri tarafından "Kadro uyumu muazzam" yorumlarıyla karşılandı. Nahid Sırrı Örik’in kült romanından uyarlanan yapım, bu görüntülerle birlikte sadece dramatik başarısıyla değil, profesyonel ama bir o kadar da eğlenceli çalışma ortamıyla da takdir topladı.