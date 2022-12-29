El Musto ve Menajeri, 18 yaşındaki rapçi Shewo’nun şarkısını çaldı ve tehditler savurdu !

Son günlerde yaptığı şarkılarıyla gündem olan rapçi El Musto, önce 18 yaşındaki genç rapçi Shewo’nun şarkısını çaldı, ardından menajeri ile birlikte sözlü taciz ve tehditlerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genç rapçi Shewo ise eski arkadaşı olan rapçi El Musto’nun tarafından şarkısının çalındığı iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtip; Benle bir şahıs vasıtası ile arkadaşlık kurdu, bende samimiyetine inandım, şarkımı dinlettim Elmusto‘ya hatta beraber çıkıp bir sahnede bu şarkıyı okuduk. Üçüncü şahıs ile problemler yaşamış ve o şahsın yaptığı yanlışlara say deyip şarkıyı almış, okumuş, klip çekmiş ve yayınlamış. Kendi stüdyomda sarkinin altyapisini hazırlar ve sözlerini yazarken El Musto oradaydı. Menajerim Leo Yılmaz ile şarkıyı çıkarmak için hazırlıklarla başladık. Çok büyük masraflar yaptığımız şarkının çıkmasına 1 hafta kala, bizden önce şarkının sözlerini biraz değiştirerek, El Musto ve menajeri şarkının kendi versiyonlarını yayınladı. Şok olduk. Bunun üzerine menajerimle soluğu Çağlayan adliyesinde aldık.

Yönetmen ve Menajer Leo Yılmaz kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu; 18 yaşında bir çocuğun şarkısı çalınıyor, üstüne kendisine tehditler ve ahlaksız teklifler de bulunuyorlar. Ben kendileri ile muhatap olmadım diye, 18 yaşında çocuğa telefon tacizleri ve hakaretler yağıyor. Rapçilerin arasında bir sorun olduğu zaman, sorunlar diss atarak çözülür. Biz büyüdüğümüz rap kültüründe böyle gördük, böyle büyüdük. Shewo diss parçası yayınlayınca, El Musto’nun menajeri benim sanatçımı tehdit ediyor ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Biz bu Türkiye cumhuriyeti'nin adaletine güvenen ve bu süreci hukuki olarak gereken tüm suçlamalarda bulunup, adaleti devletimizin sağlayacağından eminiz. El Musto ve menajerine bu ülkenin muz cumhuriyeti olmadığını göstereceğiz.