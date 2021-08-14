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Elçin Sangu imaj değiştirdi: Herkes Sinem Kobal'a benzetti

Elçin Sangu imaj değiştirdi: Herkes Sinem Kobal'a benzetti

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, imaj değişikliğine gitti. Saçlarının rengini değiştiren güzel oyuncunun son hali, Sinem Kobal'a benzetildi.

Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, oyunculuğunun yanı sıra kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ancak Sangu, yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını boyattı.

"ELÇİN YENİ İMAJIYLA SİNEM KOBAL'A BENZEMİŞ"
İmaj değişikliğine gitme kararı alan oyuncu, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla kuaförde poz veren Sangu ise meslektaşı Sinem Kobal'a benzetildi. Yeni imajıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sangu için "Resmen Sinem Kobal'ın kopyası olmuş," "Elçin zaten çok güzel niye Sinem'e benzemeye çalışmış ki" ve "Sinem ile Elçin'in saçlarıyla estetikleri aynı olmuş" yorumları yapıldı.

Öte yandan Elçin Sangu'nun yeni imajı sevenlerini de ikiye böldü. Bir kısım Sangu'nun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da eski haline geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Etiketler elçin sangu sinem kobal imaj
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