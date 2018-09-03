Elçin Sangu'dan tatil pozları

Elçin Sangu, sosyal medya hesabında 6 milyonu geçen takipçi sayısıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje ile kameralar karşısına geçen güzel oyuncudan yazın son günlerinde tatil paylaşımı geldi.

Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşayamayanlar'da başrol oynayacak olan Elçin Sangu, yazın son günlerinde tatil pozlarını paylaştı. Sangu, denizde gökyüzüne bakarken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Binlerce beğeni alan Sangu pozunu, "Güneş yüzünü öperken sevdiklerin yanında olsun" notuyla paylaştı. Sangu'nun gönderileri yüz binlerce beğeni geldi.