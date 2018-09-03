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  3. 03 Eylül 2018 08:35

Elçin Sangu'dan tatil pozları

Türkiye'de bir ilk olacak vampir dizisinde Mia karakterine hayat verecek olan Elçin Sangu, tatil paylaşımlarıyla büyüledi.

Elçin Sangu'dan tatil pozları
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Elçin Sangu, sosyal medya hesabında 6 milyonu geçen takipçi sayısıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje ile kameralar karşısına geçen güzel oyuncudan yazın son günlerinde tatil paylaşımı geldi.

Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşayamayanlar'da başrol oynayacak olan Elçin Sangu, yazın son günlerinde tatil pozlarını paylaştı. Sangu, denizde gökyüzüne bakarken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Binlerce beğeni alan Sangu pozunu, "Güneş yüzünü öperken sevdiklerin yanında olsun" notuyla paylaştı. Sangu'nun gönderileri yüz binlerce beğeni geldi.

elçin sangu
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