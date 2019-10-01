Elektrik zammına bir tepki de Berna Laçin'den

Berna Laçin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından elektriğe yapılan yüzde 14,9 zamma tepki gösterdi.

"HADİ EKONOMİSTLER HESAP ETSİN"

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Berna Laçin, "Son 3 aydır (31 Temmuz , 31 Ağustos ve bugün ) üst üste yüzde 15 zam geldi elektriğe! 3 kere yüzde 15 zam toplam yüzde kaç eder hadi ekonomistler bir hesap ediversin?" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 ZAMMI OLUR"

Tweetlerine devam eden Berna Laçin, "Yüzde 15 değil pardon 14.9. 3 kere 14.9, yüzde 50 zam demek 3 ayda (küsüratı attım hadi hatta 52'ye yakın da) Yüzde 50 zammı olur be 3 ayda o ne pes!" yorumunu yaptı.



