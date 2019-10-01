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  3. 01 Ekim 2019 12:52

Elektrik zammına bir tepki de Berna Laçin'den

Bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen oyuncu Berna Laçin, EPDK tarafından elektriğe yapılan yüzde 14,9 zamma isyan etti. Laçin, "Son 3 aydır üst üste yüzde 15 zam geldi elektriğe." ifadelerini kullandı.

Elektrik zammına bir tepki de Berna Laçin'den
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Berna Laçin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından elektriğe yapılan yüzde 14,9 zamma tepki gösterdi.

"HADİ EKONOMİSTLER HESAP ETSİN"

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Berna Laçin, "Son 3 aydır (31 Temmuz , 31 Ağustos ve bugün ) üst üste yüzde 15 zam geldi elektriğe! 3 kere yüzde 15 zam toplam yüzde kaç eder hadi ekonomistler bir hesap ediversin?" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 ZAMMI OLUR"

Tweetlerine devam eden Berna Laçin, "Yüzde 15 değil pardon 14.9. 3 kere 14.9, yüzde 50 zam demek 3 ayda (küsüratı attım hadi hatta 52'ye yakın da) Yüzde 50 zammı olur be 3 ayda o ne pes!" yorumunu yaptı.


 

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