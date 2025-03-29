Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi: ''Gençleri sal abi...''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sessizliğini koruyan ünlü isimlerden biri olan Cem Yılmaz, yapılan eleştirilere karşı sessizliğini bozdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı veya tutuklandı.

Ünlü isimlerin bazıları yaşananlara sessiz kalırken, bazıları ise tepkisini sosyal medya üzerinden gösteriyor.

Şarkıcı Atilla Taş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı etiketleyerek "Ölü taklidine devam mı hocam?", "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun!" diye yazmıştı.

CEM YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Taş'ın bu paylaşımı sonrası Cem Yılmaz sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alarak gündem oldu. Eleştiri oklarının hedefi olan ünlü komedyen, X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

''Yarın Bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim.Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada.''

BENİ BOYKOT ETMEK İSTİYORSANIZ...

Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrebe de bilgi; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakacağız diyor. 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum. Gençleri sal abi, Gerçekten gerek yok. Bayram yarın''