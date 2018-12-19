Elif Aksu, sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla dünya basınında gündem olan, daha sonra da Neymar ile reklam filminde boy gösteren Türk model Elif Aksu, Ağustos ayından beri aşk yaşadığı Avusturyalı milyoner Kevin Reichard'dan ayrıldığını söyledi.



Türk model Elif Aksu aradığı aşkı yine bulamadı.

Elif Aksu, İngiliz formula pilotı James Rossiter ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Avusturyalı işadamı, Kevin Reichard'a kaptırmıştı.

Ağustos ayından bu yana birliktelik yaşayan çiftin yolları ayrıldı.

İkili, bir küs-bir barışık ilişkilerine noktayı koydu.

Aksu yaptığı açıklamada, "Evet, ayrıldığımız doğru" dedi. Çiftin, Elif Aksu'nun yoğun iş seyahatlerinden dolayı ayrıldığı öne sürüldü. Türk model bu iddiayı doğruladı ve ayrılık nedeniyle ilgili olarak ise, "Uzun mesafeler" açıklamasını yaptı.

İkili son olarak küvet pozlarıyla gündeme gelmişti.

ELİF AKSU KİMDİR?

Türkiye, model Elif Aksu'yu geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı. Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari’si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı. Filmleri aratmayan olay İspanyol, İngiliz basınının yanısıra Türkiye gündeminde de geniş yer buldu.