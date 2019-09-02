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  3. 02 Eylül 2019 09:51

Eliz Sakuçoğlu üstsüz fotoğrafıyla olay oldu

Bir süredir DJ Semih Ergün'le aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, doğum günü kutlamasında aşka gelip samimi pozlar vermiş ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Eliz Sakuçoğlu üstsüz fotoğrafıyla olay oldu
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Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşka geldi

Yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine de ulaştıran Eliz Sakuçoğlu, yaz aylarına bikinili pozlarıyla damga vurmuştu.

Vaktinin büyük bir kısmını spor salonlarında geçiren ve yaptığı zorlu çalışmalarla dikkat çeken Sakuçoğlu, instagram hesabının hikaye kısmından vücudunu yeşilliklerle kapattığı bir görselini paylaştı.

Sakuçoğlu, bu çekici paylaşımının üzerine herhangi bir not düşmedi.

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