Eliz Sakuçoğlu üstsüz fotoğrafıyla olay oldu

Yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine de ulaştıran Eliz Sakuçoğlu, yaz aylarına bikinili pozlarıyla damga vurmuştu.

Vaktinin büyük bir kısmını spor salonlarında geçiren ve yaptığı zorlu çalışmalarla dikkat çeken Sakuçoğlu, instagram hesabının hikaye kısmından vücudunu yeşilliklerle kapattığı bir görselini paylaştı.

Sakuçoğlu, bu çekici paylaşımının üzerine herhangi bir not düşmedi.

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