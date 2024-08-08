Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı

Elon Musk, yapay zekaya sahip robot sevgilisini yemeğe çıkardı. Musk'ın açıklamaları ve robot sevgilisi ile pozları gündeme damgasını vurdu.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk robot sevgilisiyle akşam yemeği yemeğine çıktı. Görüntüler ise milyonları hayrete düşürdü. Musk yemeğin ardından yaptığı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Robot sevgilisi ile konuşmasından keyif aldığını belirten Musk, "Onu yemeğe çıkardım. Akıllı, güzel ve itaatkar" ifadelerine yer verdi.