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Elon Musk ''seks kasetimi gördünüz mü'' diyerek paylaştı

Elon Musk ''seks kasetimi gördünüz mü'' diyerek paylaştı

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk'ın sosyal medyada yaptığı 'seks kaseti' paylaşımı gündem oldu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, son dönemde gündemden düşmüyor. Son olarak üvey kızından çocuğu olan babası Errol Musk ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Musk, bu kez de attığı bir tweet ile olay oldu.

Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘Seks kasetimi (bandımı) gördünüz mü?’ sorusunu yönelterek, iki adet rulo selobant fotoğrafı paylaştı. İngilizce ‘sex tape’ seks bandı (kaseti) olarak dilimize geçerken, Musk’ın bu esprisi de kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Musk’ın tweetini ‘Bugüne kadar ki en iyi tık alma tuzağı’ olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar da “O kadar kötü ki, yarın Twitter’ı satın alsam Musk’ın kullanmasını yasaklardım.” diye yazdı.

Musk’ın tweeti kısa sürede yüz elli bin kişi tarafından beğenildi.

Musk, gündem olan tweetinin ardından kendisini alıntılayarak “Twitter’da her zaman deliydim.” diye yazdı.

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Etiketler elon musk seks kasedi paylaşım twitter
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