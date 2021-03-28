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Elvis Presley'in gitarı rekor fiyata satıldı

Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley’in 2003 yılında ABD’de yapılan bir açık artırmada 29 bin 375 dolara satılan gitarı dün yine ABD’de yapılan bir açık artırmada bu kez 500 bin dolara alıcı buldu. Alıcının ismi kamuoyu ile paylaşılmadı.

Elvis Presley'in İsveç yapımı gitarı 500 bin dolara alıcı buldu.

İsveç'in Almadalen şehrinde Ocak 1968’de üretilen gitar, aynı yıl Şubat ayında Presley’e gönderilmişti. 

Presley, 16 Ağustos 1977’de Graceland’daki evinde 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

 

 

 

Etiketler elvis presley gitar açık artırma rekor
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