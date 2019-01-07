Emel Müftüoğlu savcılığa başvurdu

Murat Özdemir hakkında ''Adam hasta. Onu daha şefkatle sarıp sarmalamak gerek'' diyen Emel Müftüoğlu, devamında çok sayıda tehdit mesajı aldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

NELER OLMUŞTU?

Murat Özdemir papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşınca olay olmuştu. Büyük tepki gören Murat Özdemir, İstanbul Ortaköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Papağan da ölmüştü.

''PAPAĞANIN BOĞAZINI SIKMIYOR''

Emel Müftüoğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Çocukluğumdan beri inanılmaz hayvan sevgisiyle büyümüş, meraklı bir çocuktum. Bütün hayvanlara karşı ama... Karıncasına da, yılanına da, örümceğine de.... Böyle çok sevgi dolu... Böyle bir genetikle doğmuşum. Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmıyor, papağan zaten böyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında... Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin."

'ADAM HASTA. GÜNAH DEĞİL Mİ?'

Bu sözleri büyük tepki çeken Emel Müftüoğlu daha sonra verdiği bir röportajda da ''Murat Özdemir'e daha insanca yaklaşmaları gerekiyor. Adam, hasta. Günah değil mi? Onu daha şefkatle sarıp sarmala, tedavisini yaptır. Cani muamelesi yaparak onu kazanamazsın. Linç etmek canımı sıkıyor" demişti.

''Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır''