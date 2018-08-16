  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 16 Ağustos 2018 22:41

Emina eridi Mustafa kaslandı

Şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı.

Emina eridi Mustafa kaslandı
A+ A-

Şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haziran ayında sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı. Sandal ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Emina Jahovic, oğlu Yaman’a boşanma sebebini bir türlü açıklayamadığı için stresten 10 kilo verdiğini belirtti. 

Mustafa Sandal ise bu açıklamanın ardından instagramhesabından teknede çekilmiş kaslı bir fotoğrafını yayınlayarak, adeta eski eşi Emina Jahovic'e nispet yaptı

emina jahovic , stres , mustafa sandal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM