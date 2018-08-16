Emina eridi Mustafa kaslandı

Şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haziran ayında sona erdiren Emina Jahovic, yaşadığı stres yüzünden aşırı derecede zayıfladı. Sandal ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Emina Jahovic, oğlu Yaman’a boşanma sebebini bir türlü açıklayamadığı için stresten 10 kilo verdiğini belirtti.

Mustafa Sandal ise bu açıklamanın ardından instagramhesabından teknede çekilmiş kaslı bir fotoğrafını yayınlayarak, adeta eski eşi Emina Jahovic'e nispet yaptı