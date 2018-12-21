10 yıllık evliliğini haziran ayında sonlandıran ve iş insanı Saadettin Saran’la yeni bir aşka yelken açan Emina Jahovic, patroniçe oluyor.

Şarkıcı, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kendi tasarladığı kozmetik ürünlerini yeni yılda satışa çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyor.

Çocukları Yaman ve Yavuz’un ilk iki harfi ve kendi ismini taşıyan ‘Yaemina’ markasını piyasaya sürmeye hazırlanan Jahovic, ürünlerini Türkiye ve memleketi Sırbistan başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkelerinde satışa sürecek.

2 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Ticarete atılan şarkıcının, yaklaşık 2 milyon dolar kazanacağı konuşuluyor.