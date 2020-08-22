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  3. 22 Ağustos 2020 13:54

Emina Jahovic'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in bir süredir yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Emina Jahovic'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
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Eski eşi Mustafa Sandal'dan sonra gönlünü Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic, iş insanıyla geçtiğimiz yıl ekim ayında ayrıldı. Sırp şarkıcının bir süredir Rona Gürçay isimli bir yazılımcıyla aşk yaşadığı konuşuluyor.

GÖCEK'TE KALMAYA BAŞLADI
Takvim'de yer alan habere göre: aradığı mutluluğu Rona Gürçay isimli genç bir yazılımcı da buldu. Bir aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sırp güzel ile Gürçay, kimselere yakalanmamak için ise son derece dikkatli davranıyor. Emina Jahovic, oğullarıyla Göcek'teki yazlığında kalırken; Rona Gürçay da aşkına yakın olmak için Göcek'teki bir otelde kalmaya başladı.

EMİNA'NIN VİLLASINDA GÖRÜNTÜLENDİLER
Emina Jahovic, oğulları Mustafa Sandal'la Akyaka'ya gidince sevgilisiyle bir araya geliyor. İkili, birkaç kez Emina'nın villasının olduğu sitede beraber görüldü.

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