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  3. 03 Mayıs 2020 13:55

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal ile barışma iddialarına yanıt

Sırp basınının iddiasına göre Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, yeniden evlenmeye karar verdi. Çıkan haberlerden sonra Emina Jahovic'ten bir açıklama geldi.

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal ile barışma iddialarına yanıt
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Sırp basını, Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın yeniden evlenebileceğini iddia etti.

Boşandıktan sonra adı birçok güzelle aşk dedikodusuna karışan Mustafa Sandal, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Emina Jahovic iddialara yanıt verdi.

Jahovic, sosyal medya hesabından "Yalan haber" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini noktalayan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirmeye başladı.

Çift 10 yıllık evliliklerini 2018'de bitirmişti.

Sandal ile Jahovic'in bu birlikteliklerinden, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.

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Mustafa Sandal , Emina Jahovic
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