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Emine Ün ve kardeşi verdikleri poz ile olay oldu

Emine Ün ve kardeşi verdikleri poz ile olay oldu

Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru ile birlikte verdikleri poz sosyal medyada günün konusu oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Emine Ün, takipçileriyle olan iletişimini zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile sürdürüyor.

Oyuncu Emine Ün son olarak kızı ve kardeşiyle olan pozlarını paylaştı.

 

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru ile yaptığı paylaşım sonrası binlerce yorum yapıldı.

Emine Ün'ün kardeşi Duygu'yu görenler "Bu ailede çirkin yok", "İkizi gibi", "Tıpkısının aynısı" yorumlarında bulundu.

Etiketler emine ün emine ün ve kardeşi
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