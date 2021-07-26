Emine Ün'ün kız kardeşi olay oldu: ''Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel''

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün'ün, kız kardeşi ile olan pozları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alan Emine Ün'ün şimdi de kız kardeşi Duygu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Emine Ün'ü kız kardeşi ile görenler birbirinden ayırt edemedi. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Emine Ün'ün kız kardeşi...