Empyrium Türkiye'ye geliyor: 2 şehirde konser verecek

Ünlü müzik grubu Empyrium, 5 Eylül'de Ankara'da, 6 Eylül'de ise İstanbul'da konser verecek.

Alman atmosferik doom, neofolk ve dark metal sahnesinin kült ismi Empyrium, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Türkiye'de sahne alacak. Empyrium, 5 Eylül gecesi Ankara Jolly Joker'de, 6 Eylül'de de İstanbul Holly Stone Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Konserlerin açılışını, Avusturya’nın deneysel black metal efsanesi 'Dornenreich' ve Avusturalya’nın yükselen dungeon synth folk projesi 'Tir' yapacak.

1994’ten bu yana gotik ve folk etkili epik yapıtlarıyla türler arası geçişlere imza atan Empyrium, "Where at Night the Wood Grouse Plays", "Songs of Moors and Misty Fields" ve "The Turn of the Tides" gibi albümleriyle kült statüsüne ulaştı.

DHA