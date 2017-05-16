Emrah'ın fotoğrafına oğlundan sitem dolu yorum

Şimdilerde evlendirme programlarından birinde boy gösteren ve müzik çalışmaları yapan Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Emrah’ın oğlu Elyesa ile verdiği poz üzerinden dikkat çekici yorumlarda bulundu. Babasının oğlu Elyesa ile çektirdiği ve “Oğlumun uykusu gelmiş babasının kucağında uyuyakalmış Elyesam benim her şeyim” notuyla paylaştığı fotoğrafı kendi hesabına taşıyan 27 yaşındaki Tayfun, bu fotoğrafın altına zor bir dönemden geçtiğini ve baba şefkatine ihtiyaç duyduğunu belirten şu ifadeleri kullandı: “Babama gittim. Babam beni kabul etmedi. Hemen ardından kardeşimle bir fotoğraf paylaştı. Canım yandı. Yaşım kaç olursa olsun, ben de babamın omzuna başımı yaslamak isterdim. Bu bir kıskançlık değil. Neticede o da benim kardeşim. Çok zor günler geçiriyorum. Çok mu şey istiyorum? Bilmiyorum…”





