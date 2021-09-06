Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın 3 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Çiftin çocuklarının velayeti Emre Aşık'a verildi.

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.

"ÇOCUKLARIMLA YENİ HAYATIM BENİ BEKLİYOR"

Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi. Karara göre Yağmur Sarnıç, çocuklarını cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında görebilecek.

NE OLMUŞTU?

Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Olaylı boşanma davaları başlayan çift, birbirine çeşitli iddialarda bulunmuş hatta Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil dahi tuttuğu ileri sürülmüştü.

YAĞMUR SARNIÇ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE Mİ?

Boşanma davası sonuçlanmadan Baycan Şenürek ile aşk yaşamaya başlayan Yağmur Sarnıç'ın hamile olduğu iddia edildi. Sarnıç bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine de "Aslan kocam" diyerek hitap ediyor. Erkek bebek beklediği ileri sürülen Yağmur Sarnıç, hamilelik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

DHA