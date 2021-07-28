Emre Aşık'a şok suçlama: ''Çocukları karanlık odaya kilitleyip...''

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığı ortaya çıkınca 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli olarak boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında ipler yine gerildi. Sarnıç, çocuklarının babaları olan Aşık tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aşık için karar çıktı. Gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarılırken, diğer sanık dadı Sanavar'ın ise silahtan sayılan terlikle çocuklara karşı 3 kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu yazıldı.

HAPİS CEZASI

Dosyada bulunan tüm deliller kapsamında sanık Aşık çocuklarına karşı işlediği 'Basit yaralama' suçundan 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırılırken, çocukların dadısı olan Sanavar ise 6 ay 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'BABAM BOĞAZIMIZI SIKTI'

Kararda babalarının yanında olan çocukların vücutlarında morluklar ve ezilmelerin tespit edildiğinin belirtildi. Çocukların annelerine, babalarının boğazlarını sıktığını, kulaklarını çektiğini ve dadıları olan Sanavar'ın ise onları karanlık odaya kilitleyip terlik ile vurduğunu anlattığı açıklandı.