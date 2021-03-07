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Ender Gündüzlü'den Hadise'ye tazminat davası!

Ender Gündüzlü'den Hadise'ye tazminat davası!

''Aşk Kaç Beden Giyer'' şarkısının bestecisi Ender Gündüzlü, şarkısını izinsiz reklamda kullandığı iddiasıyla Hadise'ye 141 bin 885 liralık tazminat davası açtı.

Ender Gündüzlü’nün, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı ilk davadaki iddiasına göre; Hadise 2 yıl önce Trendyol alışveriş sitesiyle 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzaladı ve “Aşk Kaç Beden Giyer”in site reklamlarında kullanılmasına izin verdi. Ancak bunun için kendisinden, söz yazarı Deniz Erten’den ve yapımcı Bülent Seyhan’dan izin almadı. Gündüzlü’nün avukatı, Hadise’nin yanı sıra sitenin sahibi DSM Grup Danışmanlık’a da tazminat davası açtıklarını belirtti.

HADİSE: İZNİ VAR!
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Hadise’nin avukatı ise cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Ender Gündüzlü, Hadise’ye verdiği muvafakatname ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayımlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz.”

Dava devam ederken Ender Gündüzlü, Hadise ve DSM Grup Danışmanlık’a ikinci bir dava açtı. Dilekçede önceki davanın görüldüğü mahkemede bilirkişi incelemelerinin yapıldığı anlatılarak “Bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü’nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız” denildi.

 

Hürriyet

Etiketler hadise aşk kaç beden giyer ender gündüzlü mahkeme
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