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  3. 17 Mayıs 2019 16:30

Enes Batur evleniyor mu ?

Youtube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur Sungurtekin, sevgilisi Talu Bacı ile evleneceğini duyurdu. Enes Batur'un gerçekten evlenip evlenmeyeceği sosyal medyada merak konusu oldu.

Enes Batur evleniyor mu ?
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21 yaşındaki Youtuber, Enes Batur verdiği haberle takipçilerini şaşırttı. Evleneceğini duyuran Batur, nikah davetiyesini paylaştı.

Takipçileri Batur'un evleneceğine inanmakta zorluk çekti. 

Batur'un yeni filminin çekimlerinden bir sahne olduğunu iddia eden takipçileri de oldu.

Batur, smokinli fotoğraflarını da paylaştı.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. 

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