Enes Batur YouTube'a geri döndü! Son halini görenler tanıyamadı

YouTube dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Enes Batur, uzun süren sessizliğini bozarak platforma geri döndü. "Hayattayım vlog" başlığıyla paylaştığı son videosunda, yaşadığı zorlu süreci ve duygusal çöküş dönemini takipçileriyle paylaşan Batur, hem açıklamalarıyla hem de değişen görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlişki Sonrası Gelen Duygusal Çöküş

Batur, "Hayat amacımı kaybettiğimi hissettim" diyerek başladığı konuşmasında, özel hayatındaki ayrılığın kendisini nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

"İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım. Aylarca kimseyle konuşmadım. Çok zor bir dönem geçirdim ve depresyona girdim. Kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum."

"Tanıyamadım" Yorumları Havada Uçuştu

Videodaki görüntüsü, Batur'un takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Fenomenin değişen stili ve yüz hatlarındaki değişim, kısa sürede sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı, yaşadığı zorlu süreçlerin fiziksel olarak da Batur'u etkilediğine dair yorumlarda bulunarak destek mesajları gönderdi.