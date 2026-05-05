Enes Batur'a doğum gününde hayatının şoku! Az kalsın bayılıyordu...

Ünlü YouTuber Enes Batur, takipçilerinden gelen doğum günü hediyelerini açtığı videoda kelimenin tam anlamıyla hayatının şokunu yaşadı. Bir çocuğun gönderdiği kutudan çıkan ağır koku ve "gerçekten özür dilerim" notuyla şüphelenen Batur, paketi açtığında şoke eden gerçekle yüzleşti:

Milyonlarca takipçisi bulunan YouTuber Enes Batur, geleneksel hale getirdiği hediye açma videosunda bu kez hayatının en kötü tecrübesini yaşadı.

Takipçilerinden gelen sevgi dolu hediyelerin arasında yer alan küçük bir kutu, saniyeler içinde stüdyonun havasını değiştirdi.

"Sakın Kimse Koklamasın!"

Kutuyu açmadan önce içinden çıkan notu okuyan Batur, nottaki; "Bu kutudaki şey için gerçekten özür dilerim. Eğer şikayet edersen hiç açma, çöpe at" ifadeleriyle şaşkına döndü.

Merakına yenik düşerek paketi kurcalamaya başlayan Batur, kutunun ıslak mendillere sarılı olduğunu gördü. Ancak kapağın açılmasıyla birlikte yükselen ağır koku, ünlü YouTuber'ı geri püskürttü.

Öğürerek Tepki Gösterdi

Kokunun etkisiyle nefesi kesilen ve stüdyodan uzaklaşmaya çalışan Enes Batur, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

"Ne var lan bu kutuda? Ne yaptın lan? Islak mendillere sarmış bir de. Sakın kimse koklamasın! B*k göndermiş salak ya, çok kötü kokuyor. Gerizekalı bunu hemen çöpe atın!"

Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Videonun yayınlanmasının ardından görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Pek çok kullanıcı, bir içerik üreticisine gönderilen bu "hediyeyi" çocukça bir şakadan ziyade bir taciz ve saygısızlık olarak nitelendirdi. Enes Batur’un yaşadığı o anlar, izleyenlerin hem midesini bulandırdı hem de şaşkınlık yarattı.