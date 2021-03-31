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  3. Youtube'dan Enes Batur'a ağır ceza!

Enes Batur'a şok! Youtube'a video yüklemesi yasaklandı

Türkiye'de en çok aboneye sahip Youtber'lardan biri olan Enes Batur'un Youtube'a video yüklemesi yasaklandı.

Yıllardır yayınladığı videolarla YouTube 15 milyon aboneye ulaşan fenomen Enes Batur aldığı cezayla adeta yıkıldı. YouTube'a video yüklemesi yasaklanan Batur, Instagram hesabından isyan etti.

"SIKINTIYI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIM"
15 milyon aboneye ulaştığı için YouTube için özel video hazırlayan fenomen "Topluluk kuralları ihtarları nedeniyle şu anda video yükleyemezsiniz" uyarısını aldı. Duruma Instagram hesabından isyan eden fenomen "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Batur daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar almıştı, fakat daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı.

Etiketler enes batur youtube video
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