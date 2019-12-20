Enes Batur'un şarkısı Dolunay sosyal medyayı salladı

Türk YouTuber Enes Batur, YouTube üzerinden Dolunay adlı şarkısını yayınladı.
Enes Batur Medya ve ILS Vision Productions'ın Yapımcılığını üstlendiği ''Dolunay'' isimli şarkı Yotube'ta yayınlanmasının ardından sosyal medyada da büyük tartışma başlattı.
Her ne kadar şarkıyı beğenenler olsa de Twitter üzerinde EnesBatur hashtag'i üzerinden Enes Batur'u eleştirenleri sayısı oldukça fazla.
Enes Batur yeni şarkısında pek çok YouTuber’a gönderme yaparken sosyal medyada özellikle Dolunay şarkısının bir başka YouTuber Reynmen'in Derdim Olsun’u geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
İşte Enes Batur'un Dolunay şarkısının sözleri:
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Koy koy yeni bi kat
Onuda geçeyim iyi fark
Zoruna gidenin dili kurak
Kapalı kapıya çeneni tak
Boşver geri topla
Verdiğin değerin dili olsa
Kalbimi vurmuş gidiyorsan
acı diliyorsan ve de biliyorsan
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Normale dönücem hayatım versin istediğimi
Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi
Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere
Trip atma Trip atma Trip atma
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
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