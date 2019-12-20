Enes Batur'un şarkısı Dolunay sosyal medyayı salladı

Türk YouTuber Enes Batur, YouTube üzerinden Dolunay adlı şarkısını yayınladı.

Enes Batur Medya ve ILS Vision Productions'ın Yapımcılığını üstlendiği ''Dolunay'' isimli şarkı Yotube'ta yayınlanmasının ardından sosyal medyada da büyük tartışma başlattı.

Her ne kadar şarkıyı beğenenler olsa de Twitter üzerinde EnesBatur hashtag'i üzerinden Enes Batur'u eleştirenleri sayısı oldukça fazla.

Enes Batur yeni şarkısında pek çok YouTuber’a gönderme yaparken sosyal medyada özellikle Dolunay şarkısının bir başka YouTuber Reynmen'in Derdim Olsun’u geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

İşte Enes Batur'un Dolunay şarkısının sözleri:

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Koy koy yeni bi kat

Onuda geçeyim iyi fark

Zoruna gidenin dili kurak

Kapalı kapıya çeneni tak

Boşver geri topla

Verdiğin değerin dili olsa

Kalbimi vurmuş gidiyorsan

acı diliyorsan ve de biliyorsan

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Normale dönücem hayatım versin istediğimi

Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi

Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere

Trip atma Trip atma Trip atma

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara