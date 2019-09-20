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  3. 20 Eylül 2019 09:30

Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Kurşun'dan ilk fragman geldi

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı ve proje tasarımını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un merak uyandıran yeni dizisi Kurşun'dan ilk fragman yayınlandı.

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Çekimlerine İstanbul’da devam dizi Ekim ayında Fox ekranlarında olacak.

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. “Kurşun” dönemin renkli kıyafetleri ve başrol oyuncularının yeni imajları ile çok konuşulacak.

KURŞUN OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, çok yakında FOX’ta.

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Berrak Tüzünataç , engin altan düzyatan , kurşun , Bora Akkaş , burçin terzioğlu , Kürşat Alnıaçık , Sarp Akkaya , Şebnem Dilligil , Engin Şenkan , Seda Akman , Begüm Akkaya , Gülizar Irmak
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