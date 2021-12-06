Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...

İrem Derici, ödül konuşmasında “Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse onun suratına tüküreyim” dedi. İrem'in sözlerine sosyal medyadan cevap veren Enis Arıkan, “Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın elimi yıkamaya…” dedi.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En iyi çıkış yapan' ödülünü vermek için sahne alan İrem Derici, ödül sunumunda yakın arkadaşı Enis Arıkan'a göndermede bulundu.



Derici; "Enis Arıkan gitti mi? Gittiyse de tüh onun suratına tüküreyim ben! Bütün yaz beraberdik, 2 aydır telefonlarıma çıkmıyor. diyarek Arıkan'a laf attı.

"LAVABOYA GİTMİŞTİM! İDRAR SANMAYIN"

İrem Derici'nn videosunu paylaşan Arıkan, "Lavaboya gitmiştim. İdrar sanmayın, elimi yıkamaya." dedi.

Ardından video paylaşarak açıklama yapan Enis Arıkan, "Allah'ım sen adamı rezil edersin. Bir dedim yakışıklı mıyım, yüzüme bakayım dedim, yüzüme tükürmüş." dedi.