Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu

İstanbul'daki gözaltı dalgası sanat camiasına da sıçramış, ünlü şarkıcı Ercan Saatçi de sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Saatçi'nin gözaltına alınma nedeni belli oldu.

İstanbul'daki gözaltı dalgası sanat camiasına da sıçradı. Ercan Saatçi de gözaltına alındı.

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı sosyal medyada merak konusu olurken, Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıktı.