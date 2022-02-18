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Erdal Beşikçioğlu ekranlara geri dönüyor! Hakim dizisinden ilk fragman

Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston'ın rol aldığı ''Your Honor'' dizisinin Türkiye versiyonu olan Hakim dizisinin fragmanı yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, ATV ekranlarında yayınlanacak.

"Breaking Bad" dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi "Hakim" adıyla Türkiye'ye uyarlandı. Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

MERAK EDİLEN FRAGMAN YAYINLANDI
Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

Etiketler hakim dizisi Erdal Beşikçioğlu fragman
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