Erdal Özyağcılar'ı da öldürdüler

Sosyal medyada ünlülerin öldüğüne dair yalan paylaşımların son kurbanı ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar oldu.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi Erdal Özyağcılar'ın öldüğüne dair iddia sosyal medyaya damgasını vurdu.

76 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızı Zeynep Özyağcılar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddialara sert tepki gösterdi. Zeynep Özyağcılar, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

Erdal Özyağcılar kimdir?

1948 yılında Bursa’da dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Türk tiyatro ve sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan Özyağcılar, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle ikinci sınıfta okulu bırakarak İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne geçti.

1966 yılında "Karakolda" adlı oyunla tiyatro sahnesine adım atan usta sanatçı, aynı yıl Atıf Yılmaz’ın yönettiği "Ölüm Tarlası" filmiyle sinemada da kendini gösterdi. 1972 yılında, sinema oyuncusu Güzin Koçak ile evlenen Erdal Özyağcılar, yıllardır oyunculuk kariyerine başarıyla devam ediyor.