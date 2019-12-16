Erdoğan'a hakaretten mahkum olan İlyas Salman'a iyi haber

Yargıtay 18 Ceza Dairesi, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2014 yılında bir halk konseri sonrası yaptığı konuşma nedeniyle dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla sinema sanatçısı İlyas Salman hakkında, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı aleni hakaret” gerekçesiyle verdiği cezayı bozdu.

GazeteDuvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanatçı İlyas Salman’ın 2014 yılında bir halk konseri sonrası sahneye çıkarak yaptığı konuşmaya yer verildi. Söz konusu konuşmada geçen “Bu ülkede namuslu sağcı yoktur, bir insan hem namuslu hem de sağcı olamaz. Başbakana başbakan demek istemiyorum. ‘Başınabakan’ istiyorum” sözleri Recep Tayyip Erdoğan’a aleni hakaret suçu içerdiği, mağdurun şeref, onur ve saygınlığına saldırı olarak değerlendirildi.

GIYABINDA HAKARET SUÇLAMASI

Ayrıca İlyas Salman’ın konuşmanın devamında aslan ile eşek arasındaki temsili hikâyeyi anlatarak ‘başbakan’ sözcüğü ile ‘eşek’ sözcüklerini ilişkilendirdiği, bu nedenle de gıyapta hakarette bulunduğu belirtilerek sanığın belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi ve cezalandırılması talep edildi. 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nce açılan davada “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Aleni Hakaret” suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY: KONUŞMADA SUÇ UNSURU YOK

İlyas Salman, yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 18. Dairesi, 21 Ekim 2019 tarihinde verdiği kararda, İlyas Salman’ın temyiz nedenlerinin yerinde olduğuna hükmetti. İlyas Salman’ın halk konserinde isim zikretmeden söylediği ‘başbakan’ sözlerinin kime söylediğinin anlaşılmadığı, dolayısıyla suç oluşturmayacağı belirtildi. Yargıtay, yerel mahkemenin usul yönünden yaptığı hatalara da dikkat çekti. TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanması sırasında yapılan hesap hatası sebebiyle hapis cezasının ‘1 yıl 5 ay 15’ gün yerine ‘1 yıl 10 ay 15’ gün olarak fazla tayin edildiği ifade edildi. Ayrıca yerel mahkeme tarafından TCK 231/8 maddesi uyarınca söz konusu cezanın ertelemesindeki ret gerekçesi olarak kabul edilen kanunun suç tarihinde yürürlükte olmadığı gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verdi. Yerel mahkeme davayı yeniden görecek.