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Erik aşeren Sahra Işık'ın 3 tane erik için ödediği paraya inanamayacaksınız

Erik aşeren Sahra Işık'ın 3 tane erik için ödediği paraya inanamayacaksınız
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Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar vatandaşın kabusu olmaya devam ederken Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Sahra Işık 3 adet erik için ödediği parayı açıklayınca herkesin ağzı açık kaldı...

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve zam yağmuru nedeniyle vatandaş artık bırakın ay sonunu haftanın sonunu bile getiremez haldeyken sosyal medyadan paylaşılan "fiş"lere bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Survivor Sahra Işık'ın bu sefer ki paylaşımı Türkiye'de fiyatların hangi noktaya geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hamilelik heyecanı yaşayan Survivor Sahra Işık son olarak büyüyen karnını gösterdi ve erik aşerdiğini söyledi.

Işık, yayınladığı videoda “Oğlum seni uyarıyorum, rica ediyorum. Canın erik falan çekmesin” diyerek 3 erik için ödediği parayı açıkladı.

“Hazır mısınız?” diyerek elindeki fişi gösteren Sahra Işık “Şaka mı bu?” dedi. Survivor Sahra Işık’ın sadece 3 erik için 350 TL ödediği görüldü. Bu rakama kimse inanamadı.

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar vatandaşın kabusu olmaya devam ederken Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Sahra Işık 3 adet erik için ödediği parayı açıklayınca herkesin ağzı açık kaldı...

 

 

Etiketler erik erik fiyatı erik kaç para sahra ışık
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