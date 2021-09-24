Erkan Petekkaya: ''Aşının uygulanma biçimine karşıyım''

Oyuncu Erkan Petekkaya, yeğeni Levent Çatmaz’ın düğün töreninde muhabirlere koronavirüs aşı karşıtları hakkında açıklama yaptı. Petekkaya, "Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım" dedi.

Erkan Petekkaya'nın yeğeni Levent Çatmaz, dün akşam Seren Kesten ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Petekkaya, oyuncunun eşi Didem Petekkaya, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üstlendi. Şu sıralar yeni bir dizide rol almaya hazırlanan Petekkaya, düğünde bazı açıklamalarda bulundu. Petekkaya, aşı karşıtlarıyla ilgili şunları söyledi: "Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım." Oyuncu, açıklamasının devamında "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kimin elinde neden sürekli BioNTech vuruyorlar?" dedi.