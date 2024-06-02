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Erkan Petekkaya, Erdoğan'dan yardım istedi: ''Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor''

Erkan Petekkaya, Erdoğan'dan yardım istedi: ''Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor''
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Türkiye'nin cenneti Göcek'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

"EMİNİZ Kİ ÜLKEMİZ İÇERİSİNDE BOĞUŞTUĞUNUZ BİRÇOK SORUN VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, Göcek'te çok sayıda yerin Muğla'ya Hizmet Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla şirketlere kiralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz bir çok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir.

Bizim gözbebeğimize bazı firmalar Muçev vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir. Adım Erkan Petekkaya. Ben 20 yıldır Göcek'teyim bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum.

"AMERİKALILARIN KIZILDERİLİLERE YAPTIKLARINI YAPIYORLAR"

Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sn. Cumhurbaşkanım ben Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar."

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Türkiye'nin cenneti Göcek'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Etiketler Erkan Petekkaya recep tayyip erdoğan göcek
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