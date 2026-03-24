Erol Köse'nin ölümünün ardından Rüzgar Erkoçlar'ın sitemi olay oldu

Ünlü yapımcı Erol Köse, Maslak’ta bir binanın 16. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Köse’nin ölümü magazin dünyasını karıştırırken, Atilla Taş, Seda Sayan ve Nez'in ardından Rüzgar Erkoçlar’dan da çok sert bir açıklama geldi.

Magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan yapımcı Erol Köse, dün akşam saatlerinde Maslak’ta bulunduğu bir plazanın 16. katından düşerek feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Rüzgar Erkoçlar’dan Olay Paylaşım

Köse’nin ölüm haberi sonrası magazin dünyası bir anda karıştı. Birçok ünlü isim taziye mesajı yayınlarken, yıllar önce Erol Köse ile büyük bir polemik yaşayan Seda Sayan, Atilla Taş, Nez ve Rüzgar Erkoçlar’ın açıklamaları olay oldu.

Hatırlanacağı üzere Erol Köse, o dönem henüz sürecini açıklamayan Erkoçlar’ın cinsiyet geçiş operasyonunu sosyal medyadan izinsiz bir şekilde duyurarak büyük bir tartışma başlatmıştı.

Erkoçlar, Köse’nin vefatının ardından geçmişte yaşanan bu kırgınlıkları hatırlatan sitem dolu ifadeler kullandı.

Paylaşımında, özel hayatın gizliliğine ve yıllar önce yaşadığı zorlu sürece atıfta bulunan Erkoçlar’ın sözleri kısa sürede binlerce yorum aldı.

Erol Köse, Nil Erkoçlar’ın Rüzgar Erkoçlar olma yolundaki ilk adımlarını "Emret Komutanım’ın Nil’i erkek oldu" diyerek Twitter üzerinden duyurmuş ve o dönem Erkoçlar’ın büyük bir baskı altında kalmasına neden olmuştu.

Ancak o dönem henüz sürecini kamuoyuyla paylaşmayan Erkoçlar, çıkan haberlere karşı sessiz kalmayı tercih etmiş, konuya doğrudan girmek istememişti.

Yıllar sonra Erol Köse’nin ölümüyle birlikte bu eski polemik yeniden gündeme gelirken, Rüzgar Erkoçlar da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'Yakın çevrem arıyor, duydun mu diye... Karma unuttuğun anda gelir derler.. İnsanız o anlık nefsine yenilip oh dersiniz diye bazen kişinin kötü olduğunu göstermezmiş karşı tarafa.. Valla oh diyemedim çünkü ölüm bu en nihayetinde.. Çok zorlandım derken ama helal olsun benim hakkım dedim ama yine de yaradanla onun arasında.. Üç ay evden çıkamamış, ilk yorumum, dedim ben 14 senedir ne çektim be, yeri geldi çalışamadım bile iki prim yapacaklar diye..

Neyse dünya malı dünyada kalır ve giderken sizi uğurlarken insanlar onlara nasıl bir iz bıraktığınızla tanınırsınız..'