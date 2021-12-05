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Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda yer alacak mı?

Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda yer alacak mı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasına sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut'un Survivor All Star kadrosunda yer almadığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor All Star kadrosu merakla bekleniyor. Survivor All Star kadrosu için eski yarışmacıların isimleri sık sık gündeme gelirken Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasına sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut'un durumu gündem oldu.

43 yaşındaki oyuncu, "Sakatlanıp Survivor'dan ayrılmasam, finalde ilk üç arasına kesin kalırdım" sözleriyle, iddiasını ortaya koymuştu. Ersin Korkut, "SMS oylarıyla da şampiyon olurdum. Çünkü izleyici beni seviyor. Survivor dünyanın en zor ama en güzel yarışması. Acun ‘Survivor All Star’ yaparsa kesin katılır, bu kez şampiyon olurum" ifadelerini kullanmıştı.


Ancak Ersin Korkut'un Survivor All Star kadrosunda yer almadığı Instagram'da gündem oldu.

Etiketler ersun korkut survivor all star
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