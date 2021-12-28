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''Eşarbını yan bağlama'' videosuyla gündemde olan Doğa Bekleriz'den yeni açıklama

''Eşarbını yan bağlama'' videosuyla gündemde olan Doğa Bekleriz'den yeni açıklama

TikTok açıp İbo Show'a konuk olduğu bir anın videosunu paylaşan Doğa Bekleriz'den yeni bir açıklama geldi.

Bir dönem damga vuran Doğa Bekleriz 2007'deki İbo Show'un 2. bölümünde “Eşarbını yan bağlama” isteği yaptığı videosunu TikTok'ta paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Video defalarca paylaşıldı ve trend oldu.

“Eşarbını yan bağlama” videosuyla yeniden gündeme gelen Bekleriz de hal böyle olunca yeniden hatırlandı. Teve2 Magazin Masası’na konuk olan eski model açıklamasında "Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

DOĞA BEKLERİZ NE YAPIYOR?
Uzun süredir Mersin’de yaşayan ve ekranlarda görünmeyen Doğa Bekleriz gündeme bu şekilde gelmekten mutlu olduğu söyledi. Eski işlerine devam ettiğini ama özel hayatıyla gündeme gelmek istemediğini söyleyen Doğa Bekleriz çocuk boyama kitapları yaptığını da söyledi.

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından eşarp firmalarından reklam teklifleri aldığını da belirtti.

Bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz TikTok açtı! Paylaşımları ve son hali sosyal medyayı salladı
Doğa Bekleriz konuşmasının devamında "Telefonlarım susmuyor. Ben şey gibi değil miyim? Dolar kuru gibi değil miyim? Ben de kendimi izliyorum dış gözle" yorumunda bulundu.

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