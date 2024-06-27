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Esas Oğlan dizisinde Hadise'nin rol arkadaşı belli oldu

Esas Oğlan dizisinde Hadise'nin rol arkadaşı belli oldu
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Kadrosunda Seda Bakan ve Hadise'nin yer alacağı Esas Oğlan adlı dizide Ceren karakterine hayat verecek olan Hadise'nin erkek rol arkadaşı da belli oldu.

GAİN platformunda yayınlanacak olan “Esas Oğlan” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Şenol Sönmez’in yöneteceği, Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide Seda Bakan 'Selma'ya, Hadise 'Ceren'e hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Ceren’in partneri 'Mert’i son dönemin popüler oyuncularından İlhan Şen canlandıracak.

İstanbul’da çekilecek olan dizinin 8 Temmuz’la 16 Ağustos arasında tamamlanması planlanıyor.

 

Etiketler hadise seda bakan esas oğlan ilhan şen ceren mert selma
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