Eser West başrol oynayacak

Survivor ve Kısmetse Olur programlarıyla tanınan Eser West ortaya çıktı! West yeni bir dizinin başrolü için anlaştı.



Survivor 2017'ye gönüllüler takımından katılan Eser West açlığa dayanamayarak Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Yarışmacılarla yaptığı kavgalarla da Survivor'a damga vuran Eser West uzun süre sonra ortaya çıktı.

"Kısmetse Olur" programıyla da tanınan Eser West Irak'ta yayınlanacak yeni dizinin başrol oyuncusu oldu. West bu haberi "Ramazan'da Orta Doğu ülkelerinde bomba gibi yayına girecek olan yeni projemizde gururla Türkiye'yi temsil ediyoruz" notuyla duyurdu.