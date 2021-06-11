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Eser Yenenler eşinin paylaştığı photoshoplu poza sitem etti

Eser Yenenler eşinin paylaştığı photoshoplu poza sitem etti

Evliliklerinin ikinci yılını kutlamak için yemeğe çıkan Eser ve Berfu Yenenler çifti basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaz aylarını Alaçatı'da geçirmek için 350 bin TL'ye ev kiralayan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti tatile çıkmadan önce yıl dönümleri için baş başa yemeğe çıktı. Yemek sonrası muhabirlerle sohbet eden ünlü çiftten Eser Yenenler, "Güzel ve özel bir yemek yedik mutluyuz. İkinci yılda hala ilk günkü gibi olmak da bizim şansımız" şeklinde konuştu.

"KRAL OLAN BENİM"
Sosyal medya hesabından kutlama için masaya gelen pastayı paylaşan Berfu Yenenler, muhabirlerin üzerindeki notu sormasının ardından "King notunu ben düşmedim o düştü. Bana king diyor kendisi. Kral olan benim yani" diyerek güldü. Bunun üzerine Eser Yenenler de "Evet kendisi kingdir. Bir oyunda King Berfu'ydu. Sonra baktık oyunun adı; gerçek hayatta da king. O king hayatımızın kingi" diyerek eşine gülümsedi.

"BENİ İNSANLARIN AĞZINA SAKIZ ETTİN"
Muhabirlerin Berfu'nun sosyal medyada paylaştığı photoshoplu kaslı fotoğrafını sorması üzerine ise iki çocuk annesi Berfu Yenenler, "Yani seviyorum kocama böyle tatlı oyunlar olsun, minik şeyler. Ne yaşıyorsam onu şeffaf aktarmayı seviyorum" dedi. Konuyla ilgili eşine takılan Eser Yenenler ise "Aşkım beni insanların ağzına sakız ettin. Bu hafta 'Çok Güzel Hareketler'de fotoğrafı kullanmışlar. İnsanı hiç beklemediği yerden vurdular" diyerek herkesi güldürdü.

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