  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 29 Kasım 2019 08:02

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, bebeklerinin fotoğrafını paylaştı

Haziran ayında nikah masasına oturan ve Ekim ayında bebekleri dünyaya gelen Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti, ilk kez çocukları Kuzey'in fotoğrafını paylaştı.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, bebeklerinin fotoğrafını paylaştı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, geçtiğimiz Haziran ayında Kilyos'ta düzenlenen düğünle Mis Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile evlendi. Düğünde 4 aylık hamile olan Yıldız, Ekim ayında Kuzey ismini verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Doğumdan sonra bebeğinin fotoğrafını paylaşmak istemeyen çift, dün bu kuralı bozarak aile fotoğraflarını paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI
Nazara inandıkları için bebeklerini yüzünü göstermekten çekinen ünlü çift, hayranlarından gelen ısrar sonrası bu kuralı bozdu. Eser Yenenler aile fotoğraflarını "Çekirdek aile hatırası" notuyla paylaşırken Burfu Yıldız da "Aile olmak" notunu düştü.

Çiftin fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni aldı. Yorum yapanların arasında Hande Erçel, Murat Dalkılıç, Özlem Ada Şahin, Gamze Erçel ve Amine Gülşe gibi isimler de vardı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bebek , eser yenenler , kuzey , berfu yıldız
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM