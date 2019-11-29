Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, bebeklerinin fotoğrafını paylaştı

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, geçtiğimiz Haziran ayında Kilyos'ta düzenlenen düğünle Mis Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile evlendi. Düğünde 4 aylık hamile olan Yıldız, Ekim ayında Kuzey ismini verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Doğumdan sonra bebeğinin fotoğrafını paylaşmak istemeyen çift, dün bu kuralı bozarak aile fotoğraflarını paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Nazara inandıkları için bebeklerini yüzünü göstermekten çekinen ünlü çift, hayranlarından gelen ısrar sonrası bu kuralı bozdu. Eser Yenenler aile fotoğraflarını "Çekirdek aile hatırası" notuyla paylaşırken Burfu Yıldız da "Aile olmak" notunu düştü.

Çiftin fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni aldı. Yorum yapanların arasında Hande Erçel, Murat Dalkılıç, Özlem Ada Şahin, Gamze Erçel ve Amine Gülşe gibi isimler de vardı.