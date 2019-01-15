Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı karıştıran soru
Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı karıştıran soru
ÖSYM duyurdu: Artık sınav ücreti ödemeyecekler
ÖSYM duyurdu: Artık sınav ücreti ödemeyecekler
FETÖ'ye art arda operasyon: Gözaltı sayısı 200'ü aştı
FETÖ'ye art arda operasyon: Gözaltı sayısı 200'ü aştı
İşsizlik rakamları açıklandı ! Tablo her gün daha kötüye gidiyor!
İşsizlik rakamları açıklandı ! Tablo her gün daha kötüye gidiyor!
Memurların yemek ücretleri belirlendi
Memurların yemek ücretleri belirlendi
Seçim öncesi belediye çalışanlarının sosyal medyasına gözaltı !
Seçim öncesi belediye çalışanlarının sosyal medyasına gözaltı !
Zam'aydın Türkiyem ! Benzin ve motorine yeni zam, yine zam!
Zam'aydın Türkiyem ! Benzin ve motorine yeni zam, yine zam!
Piyasalar gergin! Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı
Piyasalar gergin! Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 15 Ocak 2019 12:15

Eser Yenenler'in bu görüntüleri olay oldu

TV8'de talk show programı yapan Eser Yenenler'in 3 yıl önce çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Eser Yenenler, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Eser Yenenler'in bu görüntüleri olay oldu
A+ A-

Eser Yenenler ve Şeyma Subaşı'nın bir arkadaş ortamında çekilen görüntüleri olay oldu. İki ünlü ismin masada uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. İddialara kısa sürede sosyal medya hesabından cevap veren Yenenler, haberi yapanlara dava açacağını da söyledi.

TV8 ekranlarının yeni programı EYS'nin sunuculuğunu yapan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videosunda uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

Yenenler'in söz konusu videosu kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

"REZİLSİNİZ"

Eser Yenenler, hakkında haber yapan bir Instagram magazin hesabının paylaşımına yorum yaparak "Rezilsiniz. Şeyma'nın postunda var video gizli bir video gibi paylaşıyorsunuz bir de. Klima var yanmıyor, sigarayı eğilip yakıyorum 3 sene önce" diyerek sitem etti.

"PEŞİNİZİ BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü sunucu aynı zamanda "Yok öyle haber yapıp kaçmak bırakmayacağım peşinizi" diyerek söz konusu haberleri yapanlara dava açacağını söyledi.

Eser Yenenler, yaptığı bir diğer açıklamada ise "Tek kötü alışkanlığım sigaraydı onu da bıraktım. Art niyetli paylaşımlara gelsin bu stroy (hikaye)" dedi.

şeyma subaşı , eser yenenler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM