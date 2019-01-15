Eser Yenenler'in bu görüntüleri olay oldu

Eser Yenenler ve Şeyma Subaşı'nın bir arkadaş ortamında çekilen görüntüleri olay oldu. İki ünlü ismin masada uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. İddialara kısa sürede sosyal medya hesabından cevap veren Yenenler, haberi yapanlara dava açacağını da söyledi.

TV8 ekranlarının yeni programı EYS'nin sunuculuğunu yapan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videosunda uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.



Yenenler'in söz konusu videosu kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

"REZİLSİNİZ"

Eser Yenenler, hakkında haber yapan bir Instagram magazin hesabının paylaşımına yorum yaparak "Rezilsiniz. Şeyma'nın postunda var video gizli bir video gibi paylaşıyorsunuz bir de. Klima var yanmıyor, sigarayı eğilip yakıyorum 3 sene önce" diyerek sitem etti.

"PEŞİNİZİ BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü sunucu aynı zamanda "Yok öyle haber yapıp kaçmak bırakmayacağım peşinizi" diyerek söz konusu haberleri yapanlara dava açacağını söyledi.



Eser Yenenler, yaptığı bir diğer açıklamada ise "Tek kötü alışkanlığım sigaraydı onu da bıraktım. Art niyetli paylaşımlara gelsin bu stroy (hikaye)" dedi.