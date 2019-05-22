Eşi İbrahim Erkal'ın vasiyetini açıkladı

'Duymadık Demeyin' programına konuk olan Filiz Akgün Erkal, şunları söyledi:

- 21 yaşında evlendim. Eşimi kaybettiğimde 14 yıllık evliydik. O acıyla yaşamaya alışıyorsun. Özlemimiz çok büyük. ama güçlü durmak zorundayım. Acımı yaşasam da dışarıya pek yansıtmıyorum. Üç evladım var. Onlar için dik durmam gerek. Eğer kendimi salarsam eşimin bana kızacağını düşünüyorum.

- Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor. Hâlâ o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su’yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde 43 günlüktü.





- O gece evdeydim. Sabah bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Eşimin yüksek tansiyon sorunu vardı. Misafirlerimiz vardı. 21.00 gibi evden çıktı. Normalde eşime hayatta ‘Gitme, arkadaşlar gelecek’ demezdim ama nedense o gün ‘Gitme’ dedim. 'Yok, gider gelirim' dedi. Zaten 00.00’da siteye giriş yapmış ama bana haber 02.30’da geldi. Komşum kızını hastaneye götürmese sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Vale getirmiş, sonra çıkmış. Beni güvenlik aradı. Öyle öğrendim.

- Eşim 2–3 ay önce ‘Beni ölürsem beni buraya gömün. Benim çoluk çocuğum burada’ demişti. Karacaahmet Mezarlığı’nı çok seviyordu. Bir yıl önce gezmiştik mezarlığı. İnsanlar 'Niye Erzurum yerine burası?' diyor ama onun vasiyeti böyleydi.

- İbrahim çok malı mülkü olan bir adam değildi. İnsan biriktirdi. Evlerimiz var ama ben kirada oturuyorum. Dostlarımızın çok büyük desteği oluyor. Çocuklarımın okuluna hiç ödeme yapmıyorum. Çok şükür ihtiyacım yok ama eş dost bize çok sahip çıkıyor. Erzurumlular özellikle bizim her şeyimizle ilgileniyor.

- Sanat dünyasından çok arayan soran olmadı. İlk sene anma programı hazırladık. Davet ettiğim halde kimse gelmedi. İbrahim’in de çok sevdiği dostlarını aradım, gelmediler. İkinci yıl kimseyi çağırmadım. Çağırsam da gelmiyorlar çünkü… İşleri olup da gelmeyen olabilir ama birebir telefon açtığımda ‘Geleceğim’ deyip gelmemeleri garip. Ama önemsedim mi, hayır. Çünkü onu seven bir halk var. Eşim halkın sanatçısıydı ve halk onu çok seviyor. Bu çok daha önemli.

- Biz eylül-ekim gibi çok büyük bir İbrahim Erkal şarkıları projesi yapmayı planlıyoruz. İbrahim’in kendi isteğiydi bu. Klasik eserlerini Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu gibi çok sayıda ünlü isim seslendirecek. En küçük kızım babasını hiç tanımadı. Onun için de çok güzel bir anı olacak. Yıldız Tilbe kendisi İbrahim’in şarkılarından bir albüm yapmak istedi ama bizim projeyi duyunca planını erteledi.