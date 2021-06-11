Eşinden Aslışah Alkoçlar'a milyon liralık hediye

Kaan Demirağ, eşi Aslışah Alkoçlar’a aldığı evlilik ve bebek hediyesi ile dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Ani evlilikleri çok tartışılırken ikili, şimdi hediye haberleri ile gündem oldu.

Kaan Demirağ, eşi Aslışah Alkoçlar’a evlilik ve bebek hediyesi olarak Kemer Country’de 15 milyon TL’lik kütük ev kiraladı.

Bilindiği üzere Kemer Country'deki evlerin tapusu yok; ancak bu villalar uzun dönemli olarak kiralanabiliyor. Kaan Demirağ'ın eşine jest yaptığı villa da 2040 yılına Aslışah Alkoçlar adına kiralanmış durumda.

İNKAR ETMİŞTİ

Şubat'ta Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar'ın ani evliliğin altından hamile oluşu çıkmıştı. Alkoçlar, evlenirken hamile olduğu iddiasını önce inkar etmiş ancak karnı belirginleşince bebek haberini duyurmak zorunda kalmıştı.